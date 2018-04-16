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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    Neymar, Messi ile nasıl arkadaş olduklarını açıkladı

    Neymar, Messi ile o sohbetini anlattı
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    Brezilyalı süper yıldız Neymar, Barcelona'da oynadığı dönemde Messi'nin kendisine nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.

    Geçtiğimiz yaz rekor transfer bedeliyle Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar, Barça'daki kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı.

    Neymar, Barcelona'ya ilk geldiği dönemde yaşadığı zorluğu ve bu durumu nasıl aştığını anlattı. Neymar, sıkıntıları atlatırken Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kendisine yardımcı olduğundan söz etti.

    Yıldız oyuncu, 2013'te kötü performans sergilediği bir maçın devre arasında Messi ile aralarında geçen diyalogu şöyle anlattı:

    Neredeyse ağlamak üzere olduğumu gördü ve benimle konuşmaya başladı. Bana, 'Kendin olmak zorundasın, kendi oyununu oyna ve korkma' dedi.

    Onunla konuştuktan sonra kendine olan güveninin geldiğini belirten Neymar, "Rahatladığım ve mutlu olduğum an o andı. Ondan sonra aramızda güçlü bir dostluk başladı" ifadelerini kullandı.

    Neymar ile Messi, Barcelona'da 4 sezon birlikte top koşturdu.

    Fotomac.com.tr / Dış haberler

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