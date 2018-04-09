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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    Neymar'ın Messi'li paylaşımı olay yarattı

    Neymarın Messili paylaşımı olay yarattı
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    Fransa Lig 1 ekiplerinden forması giyen , sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla olay yarattı.

    Sakatlığı süredir uzun süredir forma giyemeyen Brezilyalı yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından Messi ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Sezon başında 222 milyon Euro'ya gittiği Fransa'da mutsuz olduğu sık sık gündeme gelen 'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Neymar yaptığı paylaşıma "Ben ve arkadaşım(Messi) güçlerimizi birleştirdiğinde harika şeyler olur. Bizi izlemeye devam edin!" notunu düştü.

    MESSI PSG'YE Mİ GİDİYOR?
    Neymar'ın bu paylaşımı ise çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Messi'nin PSG'ye transfer olacağı ve Neymar'la birlikte aynı takımda oynayacağını söyleyenlerle birlikte, Neymar'ın tekrar Barcelona'ya döneceği de konuşulmaya başlandı.

    İşte o paylaşım...

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