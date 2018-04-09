Neymarın Messili paylaşımı olay yarattı

09 Nisan 2018, Pazartesi
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MESSI PSG'YE Mİ GİDİYOR?
Neymar'ın bu paylaşımı ise çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Messi'nin PSG'ye transfer olacağı ve Neymar'la birlikte aynı takımda oynayacağını söyleyenlerle birlikte, Neymar'ın tekrar Barcelona'ya döneceği de konuşulmaya başlandı.
İşte o paylaşım...
Neymar'ın Messi'li paylaşımı olay yarattı
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018
Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Neymar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla olay yarattı.
Sakatlığı süredir uzun süredir forma giyemeyen Brezilyalı yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından Messi ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Sezon başında 222 milyon Euro'ya gittiği Fransa'da mutsuz olduğu sık sık gündeme gelen Neymar'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Neymar yaptığı paylaşıma "Ben ve arkadaşım(Messi) güçlerimizi birleştirdiğinde harika şeyler olur. Bizi izlemeye devam edin!" notunu düştü.
MESSI PSG'YE Mİ GİDİYOR?
Neymar'ın bu paylaşımı ise çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Messi'nin PSG'ye transfer olacağı ve Neymar'la birlikte aynı takımda oynayacağını söyleyenlerle birlikte, Neymar'ın tekrar Barcelona'ya döneceği de konuşulmaya başlandı.
İşte o paylaşım...
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