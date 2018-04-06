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Enes Ünal'a büyük onur
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018
Villarreal’in başarılı forveti Enes Ünal Mart ayının oyuncusu seçildi.
Villarreal'de top koşturan milli futbolcu Enes Ünal, Mart ayının futbolcusu seçildi. İspanyol ekibinde oynadığı 18 maçta 5 gol 2 asistlik katkıda bulunan 20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz haftalarda Atletico Madrid ağlarına 2 gol bırakmış ve takımını galibiyete taşımıştı.
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