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    06 Nisan 2018, Cuma

    FUTBOL

    Enes Ünal'a büyük onur

    Mart ayının en iyisi Enes Ünal
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    Villarreal’in başarılı forveti Enes Ünal Mart ayının oyuncusu seçildi.

    Villarreal'de top koşturan milli futbolcu Enes Ünal, Mart ayının futbolcusu seçildi. İspanyol ekibinde oynadığı 18 maçta 5 gol 2 asistlik katkıda bulunan 20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz haftalarda Atletico Madrid ağlarına 2 gol bırakmış ve takımını galibiyete taşımıştı.

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