Birlikten EURO 2024e tam destek

TFF heyeti, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. Fikret Orman başkanlığındaki toplantıya TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile EURO 2024 Tanıtım Elçisi Barış Telli katıldı. Başkan Orman ve üyeler adaylık sloganı "Birlikte Paylaşalım-Share Together" yazılı atkılarla tam desteklerini deklare ettiler.

FUTBOL HABERLERİ