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    05 Nisan 2018, Perşembe

    FUTBOL

    Birlik'ten EURO 2024'e tam destek

    Birlikten EURO 2024e tam destek
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    heyeti, toplantısında için sunum yaptı. Birlik’ten tam destek çıktı

    TFF heyeti, toplantısında Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. Fikret Orman başkanlığındaki toplantıya 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Tanıtım Elçisi Barış Telli katıldı. Başkan Orman ve üyeler adaylık sloganı "Birlikte Paylaşalım-Share Together" yazılı atkılarla tam desteklerini deklare ettiler.

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