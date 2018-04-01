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    01 Nisan 2018, Pazar

    FUTBOL

    Stamford Bridge'de kazanan Tottenham

    Stamford Bridgede kazanan Tottenham
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Tottenham, deplasmanda geriye düştüğü maçta Chelsea'yi 3-1 mağlup etti

    İngiltere'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Chelsea, Tottenham'ı konuk etti. İlk 4 sıranın Şampiyonlar Ligi'ne gittiği İngiltere Premier Ligi'nde, 4.sıradaki Tottenham, 5.sıradaki Chelsea'yi mağlup ederek aradaki puan farkını 8'e çıkardı.

    30.dakikada Morata'nın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi Chelsea, skor avantajını koruyamadı. İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken Eriksen'in 45+1. dakikada attığı golle takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

    İkinci yarıda üstünlüğü tamamen ele geçiren Tottenham'da bu sefer sahneye çıkan isim genç yıldız Dele Alli oldu. 62. ve 66. dakikalarda attığı gollerle takımını zorlu deplasmanda öne geçiren Alli, karşılaşmanın skorunu belirledi.

    Bu skorla beraber son 4 maçında 3. kez kaybeden Chelsea, Şampiyonlar Ligi şansını da büyük ölçüde kaybetti.

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