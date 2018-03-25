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    25 Mart 2018, Pazar

    FUTBOL

    Hırvat futbolcu sahada hayatını kaybetti

    Hırvat futbolcu sahada hayatını kaybetti
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    Hırvatistan 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia'nın oyuncusu , maçta göğsüne top çarpmasının ardından yaşamını yitirdi.

    25 yaşındaki Hırvat futbolcu Boban, Hırvatistan 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia ile Slavonija arasında oynanan maçta göğsüne top çarptıktan sonra yere yığıldı.

    Maçı izleyen taraftarlar ile yedek kulübesindeki doktor, bilincini kaybeden futbolcunun etrafında toplanırken, genç futbolcu birkaç dakika sonra olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Boban geçen hafta Varteks takımı ile oynanan maçta attığı 2 gol ile takımını 3-0 galip duruma getirmişti.

    Daha önce Slavonija ve Zagreb takımlarının formasını giyen Boban'ın vefatı taraftarları gözyaşlarına boğdu.


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