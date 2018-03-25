Hırvat futbolcu sahada hayatını kaybetti
Hırvatistan 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia'nın oyuncusu Bruno Boban, maçta göğsüne top çarpmasının ardından yaşamını yitirdi.
25 yaşındaki Hırvat futbolcu Boban, Hırvatistan 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia ile Slavonija arasında oynanan maçta göğsüne top çarptıktan sonra yere yığıldı.
Maçı izleyen taraftarlar ile yedek kulübesindeki doktor, bilincini kaybeden futbolcunun etrafında toplanırken, genç futbolcu birkaç dakika sonra olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Boban geçen hafta Varteks takımı ile oynanan maçta attığı 2 gol ile takımını 3-0 galip duruma getirmişti.
Daha önce Slavonija ve Zagreb takımlarının formasını giyen Boban'ın vefatı taraftarları gözyaşlarına boğdu.
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