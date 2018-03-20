Yılın en iyisi Ronaldo

Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu'nun organize ettiği "Quinas De Ouro 2018"de "2017'nin En İyi Oyuncusu" seçildi.

Portekiz Futbol Federasyonunun organize ettiği "Quinas de Ouro" ödül töreninde Cristiano Ronaldo'ya 2017'nin en iyi futbolcusu ödülü verildi.

Portekiz Futbol Federasyonunun (FPF) "Quinas de Ouro" olarak adlandırılan ulusal futbol ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sadece Portekizli futbolcuları kapsayan ve 2017 yılı için geçerli olan "En iyi futbolcu" ödülünü geçen sene olduğu gibi Cristiano Ronaldo kazandı.