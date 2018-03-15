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    16 Mart 2018, Cuma

    FUTBOL

    Erkan Zengin yuvasına döndü

    Erkan Zengin yuvasına döndü
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Eskişehirspor ile yollarını ayıran Erkan Zengin, İsveç'te futbola başladığı Hammarby ekibiyle sözleşme imzaladı.

    İsveç kulübünden yapılan açıklamada, Erkan Zengin ile ağustos ayının sonuna kadar, Sırp golcü Nikola Djurdjic ile de iki yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulübün sportif direktörü Jesper Jansson, 32 yaşındaki Erkan'ın önemli bir futbolcu olduğunu ve takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Taraflar, sözleşme süresi sona erdiğinde bir araya gelerek uzatma konusunu görüşecek.

    Türkiye'de Beşiktaş, Trabzonspor ve son olarak Eskişehirspor formalarını giyen Erkan Zengin, futbola henüz 9 yaşındayken İsveç ekibi Hammarby'da başlamıştı.

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