UEFA Disiplin Kurulu bugün toplanarak Trabzonspor'un F.Bahçe ve TFF'yi; sarı-lacivertlilerin de bordo-mavilileri şikayeti ile ilgili kararını verecek. Karara göre FIFA devreye girecek

3 Temmuz 2011'de Türkiye'de başlayan şike operasyonu ile ilgili UEFA bugün bir karar açıklayacak. Olayın sonuca bağlanmaması sebebiyle konu bir süre önce Trabzonspor tarafından UEFA ve FIFA'ya taşınmıştı. Fenerbahçe de Trabzonspor'u UEFA'ya şikayet etmişti. UEFA müfettişi her iki dosyayla alakalı olarak birer rapor hazırlamıştı. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ve TFF'yi şikayet ettiği dosya ile Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u şikayet ettiği dosya disiplin kurulu üyelerince masaya yatırılacak.

Fenerbahçe, Trabzonspor'un 3 maçta şike ve teşvik eylemleri yaptığını iddia ederek UEFA'ya başvurmuş ama UEFA müfettişi verdiği raporda bordo-mavilileri suçlu bulmaya yetecek delil olmadığını belirtmişti. Bordo-mavililer de TFF'nin Fenerbahçe'ye ceza vermediğini belirterek şikayet etmişti. Müfettiş bunun için ise UEFA'nın yetkisinin olmadığını yazmıştı. Ama Disiplin Kurulu rapor yönünde ya da aksine karar verme yetkisine sahip. Duruma göre ardından FIFA devreye girecek. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, konuyu FIFA'ya taşımıştı.