Fenerbahçe'de liderle farkı kapatma peşinde! İşte Emre Belözoğlu'nun ilk 11'i

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk galibiyetinin ardından Süper Lig'de Erzurumspor FK karşısında 3 puan hedefliyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybını da beklerken teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. İşte detaylar...