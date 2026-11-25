Fenerbahçe'de forma giyen Archie Brown, Shakhtar maçında Newcastle United temsilcileri tarafından canlı olarak izlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Londra'da karşılaşacak olan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın temsilcileri, sarı-lacivertli formayı giyen Archie Brown'ı Shakhtar maçında canlı olarak Stamford Bridge'ten takip edecek.