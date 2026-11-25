Fenerbahçeli yıldız Shakhtar maçında canlı olarak izlenecek!
Fenerbahçe'de forma giyen Archie Brown, Shakhtar maçında Newcastle United temsilcileri tarafından canlı olarak izlenecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Londra'da karşılaşacak olan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın temsilcileri, sarı-lacivertli formayı giyen Archie Brown'ı Shakhtar maçında canlı olarak Stamford Bridge'ten takip edecek.