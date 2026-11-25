UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Stamford Bridge'te Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

Belözoğlu, "Eskişehir'de helikopter kazasında hayatını kaybeden bütün şehitlerimizie Allah'tan rahmet diliyorum. Duyunca çok üzüldüm.

Dünkü basın toplantısında bu maçın önemini anlatmıştım. İlk 24'e kalmak adına bugünü çok önemsiyorum. Puanımız 11, 12'leri bulursa çıkacağımızı düşünüyorum. Karşımızda, topa sahip olma oyununu çok net planlarla oynayan bir teknik direktör ve takım var. Keyifli ve heyecanlı bir maç olacağını umuyorum. Türk futbolu için güzel bir akşam olacak. Umarım Fenerbahçe kazanacak." dedi.

💬 "İnşallah Türk futbolu adına güzel bir maç olur. İzleyenlerin keyif aldığı bir maç olur." 🗣🎙 Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe'nin geninde her kulvarda sonuna kadar mücadele etmek var. İlk 24'e kalmak adına bugünü çok önemsiyorum." https://t.co/C3Ta2qm1p5 — TRT Spor (@trtspor) November 25, 2026

Kadro seçimi hakkında konuşan Belözoğlu, "Fazlasıyla oyuncu değişikliği üzerinden bir yorumlama var bizim futbolumuzda. Oyunu rakibe göre planladığımız için oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak. Kenarda kim beklerse beklesin, aynı farkındalıkla sahaya çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.