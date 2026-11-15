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Fenerbahçe'de Kocaelispor mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe'de Kocaelispor mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 12'nci hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

16 Kasım Pazartesi gününü izinli geçirecek sarı-lacivertliler, çalışmalarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Emre Belözoğlu #Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri #Kocaelispor #Fenerbahçe #Trendyol Süper Lig
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