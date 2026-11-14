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Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun devre arasında açılacak transfer dönemindeki önceliği belli oldu. Genç teknik adam, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için o yıldız ismi kadrosunda görmek istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcu için ödeyeceği bonservis de belli oldu.

Giriş Tarihi:
Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde sezonun geri kalan bölümüne iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

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Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

Sarı-lacivertli ekip, ligde şampiyonluk yarışından kopmamak ve Avrupa'da yoluna devam etmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 19 puan toplayan Kanarya, zirve yarışında önemli puan kayıpları yaşadı.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

Galatasaray ve Göztepe karşısında üst üste alınan mağlubiyetler, teknik direktör değişikliğini beraberinde getirdi.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Emre Belözoğlu getirildi.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

Genç teknik adam, sarı-lacivertlilerdeki ikinci dönemine Arca Çorum FK deplasmanında başladı.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

Fenerbahçe, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk karşılaşmada rakibini 5-0 mağlup etti.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci'nin ikişer gol attığı mücadelede diğer gol ise Oğuz Aydın'dan geldi.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

Bu sonuçla birlikte iki haftalık galibiyet hasreti sona erdi ve sarı-lacivertliler, ligde yeniden çıkış yakalamak için moral buldu.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

Avrupa'da da önemli bir galibiyete imza atan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

Emre Belözoğlu, takımın başında hem ligde hem de Avrupa'da başarı yakalayacak bir kadro oluşturmayı amaçlıyor.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

Sabah'ta yer alan habere göre, Belözoğlu'nun bu doğrultudaki transfer hedeflerinden biri ise Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

Orta sahada oyun kurucu rolünü üstlenebilecek bir isim isteyen sarı-lacivertli yönetimin, milli futbolcuyu transfer listesine aldığı belirtildi.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Hakan'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

INTER'LE DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Inter yönetimi, tecrübeli futbolcuyu takımda tutmak ve yeni bir kontrat imzalamasına karşın 32 yaşındaki futbolcu bu fikre sıcak bakmıyor.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

JUVENTUS DA İSTİYOR

Geleceğiyle farklı seçenekleri değerlendirdiği iddia edilen Hakan Çalhanoğlu'na Juventus'tan da ilgi bulunuyor.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

SICAK BAKMIYOR

Buna karşın Hakan'ın siyah-beyazlı ekibe transfer olmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

DEVRE ARASINDA BİTMESİ İSTENİYOR

Fenerbahçe yönetimi ise transferi devre arasında sonuçlandırmak için bonservis hesabını yapmaya başladı.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

10 MİLYON EURO

Inter'in oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz kaybetme ihtimalini de değerlendiren sarı-lacivertlilerin, 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

TAKIMIN BEYNİ HAKAN

Emre Belözoğlu'nun da yeni sisteminde Hakan Çalhanoğlu'na takımın beyni rolünü vermeyi planladığı ifade edildi.

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