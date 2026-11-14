Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun devre arasında açılacak transfer dönemindeki önceliği belli oldu. Genç teknik adam, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için o yıldız ismi kadrosunda görmek istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcu için ödeyeceği bonservis de belli oldu.