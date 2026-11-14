Emre Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! İşte ödenecek bonservis
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun devre arasında açılacak transfer dönemindeki önceliği belli oldu. Genç teknik adam, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için o yıldız ismi kadrosunda görmek istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcu için ödeyeceği bonservis de belli oldu.
Fenerbahçe yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde sezonun geri kalan bölümüne iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertli ekip, ligde şampiyonluk yarışından kopmamak ve Avrupa'da yoluna devam etmek adına çalışmalarını sürdürüyor.