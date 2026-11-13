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Fenerbahçe'den flaş transfer planı! Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda...

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin devre arasında takviye yapacağı mevkiler ve oyuncu profilleri ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den flaş transfer planı! Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda...

Emre Belözoğlu yönetiminde milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den flaş transfer planı! Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda...

Devre arasında birçok mevkide takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde transfer planları netleşiyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer planı! Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda...

Bu doğrultuda da Fenerbahçe'nin takviye yapmayı hedeflediği mevkiler belli oldu.

Fenerbahçe'den flaş transfer planı! Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 4 transfer yapmaya karar verdi.

Fenerbahçe'den flaş transfer planı! Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda...

Yeni planlama doğrultusunda 1 stoper, 1 sağ bek, 1 orta saha ve hem kanat hem de forvet pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü 1 hücum oyuncusunun kadroya katılması hedefleniyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer planı! Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda...

Sabah'ın haberine göre orta alan takviyesi için Corinthians forması giyen Andre'nin, ilk sırada yer aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den flaş transfer planı! Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda...

Sarılacivertli scout ekibinin 20 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği bildirildi.

Fenerbahçe'den flaş transfer planı! Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda...

Corinthians ile toplam 54 maçta forma giyen 20 yaşındaki Andre, 8 gol attı, 2 asist üretti.

Fenerbahçe'den flaş transfer planı! Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda...

Savunma hattı için aranan kriterlerin başında hız geliyor.

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