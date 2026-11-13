Fenerbahçe'den flaş transfer planı! Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda...
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin devre arasında takviye yapacağı mevkiler ve oyuncu profilleri ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Emre Belözoğlu yönetiminde milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Devre arasında birçok mevkide takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde transfer planları netleşiyor.