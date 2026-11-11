Trendyol Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulüp ile Trendyol 1. Lig'den 6 kulübü ve çok sayıda futbol yöneticisi ile oyuncuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.