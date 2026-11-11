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Trendyol Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulüp ile Trendyol 1. Lig'den 6 kulübü ve çok sayıda futbol yöneticisi ile oyuncuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Amed Sportif Faaliyetler, Arca Çorum FK, Erzurumspor FK, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Samsunspor ve Trabzonspor çeşitli sebeplerle disipline sevk edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bandırmaspor, Batman Petrolspor, Boluspor, Bursaspor ve Muğlaspor da disipline gönderildi.

Bursaspor'da başkan Enes Çelik, idareci Furkan Akın ve teknik direktör Mustafa Er, Boluspor'da başkan Erdal Bayrak ve yönetici Volkan Serin ile Bodrum FK oyuncusu Vincent Aboubakar da disipline sevk edildi.

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