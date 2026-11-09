Mac Allister'dan Fenerbahçe itirafı! Liverpool'un mağlubiyetinin nedenini açıkladı
Liverpool'un yıldız futbolcusu Alexis Mac Allister, Fenerbahçe karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından konuştu. Arjantinli orta saha, Crystal Palace maçının ardından yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilere neden kaybettiklerini anlattı. İşte gündem olan o sözler...
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 4. hafta maçında Liverpool'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler, iki kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriç kaydetti.
Liverpool'un Trey Nyoni ve Alexander Isak ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.
Taraftarı önünde İngiliz ekibini devirerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 5'e yükseltti.
Fenerbahçe maçına kadar 3'te 3 yapan ve Devler Ligi'ndeki ilk yenilgisini alan Liverpool ise 9 puanda kaldı.
Liverpool'un yıldız futbolcusu Alexis Mac Allister, Premier Lig'in 10. haftasında Crystal Palace'ı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından BBC Sport'a açıklamalarda bulundu.
Takımının performansını değerlendiren Arjantinli orta saha oyuncusu, özellikle savunmada yaşadıkları sorunlara ve duran topların önemine vurgu yaptı.
Mac Allister, duran topların modern futboldaki belirleyici rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"FENERBAHÇE MAÇINI DURAN TOPLAR YÜZÜNDEN KAYBETTİK"
"Duran toplar üzerinde çalışıyoruz ve bunların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe maçında üç duran top golü yiyerek kaybettik. Bugün ise duran toptan gol atarak kazandık. Özellikle Premier Lig giderek daha fiziksel hale geliyor."
Liverpool'un henüz istediği seviyeye ulaşamadığını belirten Mac Allister, sözlerini şöyle sürdürdü:
"MÜKEMMEL OLMAKTAN ÇOK UZAĞIZ"
"Sonuçtan memnunuz ancak mükemmel olmaktan çok uzağız ve gelişmeye devam etmeliyiz."
Arjantinli yıldız, milli maç arasına galibiyetle girmenin önemine de değinerek takım olarak eksiklerini gidermek zorunda olduklarını ifade etti.