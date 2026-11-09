Mac Allister'dan Fenerbahçe itirafı! Liverpool'un mağlubiyetinin nedenini açıkladı

Liverpool'un yıldız futbolcusu Alexis Mac Allister, Fenerbahçe karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından konuştu. Arjantinli orta saha, Crystal Palace maçının ardından yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilere neden kaybettiklerini anlattı. İşte gündem olan o sözler...