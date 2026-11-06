Fenerbahçe otobüsüne saldırıda yeni gelişme! 5 şüpheliye dava yolu

Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni deliller ışığında 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni deliller ışığında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği bildirildi.



Açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen deliller, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosya kapsamındaki diğer bulguların birlikte değerlendirildiği belirtildi.



İddianamede, şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergâhını takip ederek gelişini haber verdikleri, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıklarının değerlendirildiği kaydedildi. Saldırıda otobüs şoförünün hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyet mensuplarının saldırıdan etkilendiği, otobüste maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.



Açıklamada, şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak halinde işlediklerinin değerlendirildiği, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmalarının talep edildiği bildirildi.