Yapay zekadan çarpıcı tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak taraftarlarına moral vermek istiyor. Yapay zeka ise kritik karşılaşmaya az bir süre kala Fenerbahçe-Liverpool müsabakasının sonucunu tahmin etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)