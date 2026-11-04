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Yapay zekadan çarpıcı tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak taraftarlarına moral vermek istiyor. Yapay zeka ise kritik karşılaşmaya az bir süre kala Fenerbahçe-Liverpool müsabakasının sonucunu tahmin etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Yapay zekadan çarpıcı tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.

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Yapay zekadan çarpıcı tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

Yapay zekadan çarpıcı tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.

Yapay zekadan çarpıcı tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.

Yapay zekadan çarpıcı tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.

Yapay zekadan çarpıcı tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.

Yapay zekadan çarpıcı tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Yapay zekadan çarpıcı tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.

Yapay zekadan çarpıcı tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

OPPONG BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.

Yapay zekadan çarpıcı tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor.

Yapay zekadan çarpıcı tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.

Yapay zekadan çarpıcı tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu

Yapay zeka, saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe-Liverpool maçının skorunu tahmin etti.

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