Yapay zekadan çarpıcı tahmin! İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının sonucu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak taraftarlarına moral vermek istiyor. Yapay zeka ise kritik karşılaşmaya az bir süre kala Fenerbahçe-Liverpool müsabakasının sonucunu tahmin etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.
KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.
Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.
OPPONG BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.
Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor.
Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.
Yapay zeka, saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe-Liverpool maçının skorunu tahmin etti.
LIVERPOOL 3-1 KAZANACAK
Yapay zekaya göre karşılaşmayı 3-1 Liverpool kazanacak.
Yapay zeka ayrıca İngiliz ekibinin gollerinin Alexander Isak, Florian Wirtz ve Bradley Barcola'dan geleceğini, sarı-lacivertlilerin tek golünü ise Mason Greenwood kaydedeceğini tahmin etti.