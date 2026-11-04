Fenerbahçe'nin Liverpool maçı 11'i belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk ediyor. Turnuvadaki ilk 3 maçında galibiyet alamayan ve 2 puan toplayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek Avrupa'daki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Liverpool ise geride kalan 3 karşılaşmada topladığı 9 puanla yoluna kayıpsız devam ediyor. Fenerbahçe-Liverpool mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. İlk maçında Roma ile 1-1 berabere kalan, Aston Villa deplasmanında 6-0 mağlup olan ve son olarak Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. İngiliz ekibi ise 3'te 3 yaparak geldiği İstanbul deplasmanında serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Bu kritik karşılaşmanın ilk 11'leri de açıklandı.

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FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku.

Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Szoboszlai, Mac Alisster, Tsimikas, Munoz, Barcola, Nyoni, Ngumoha.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe-Liverpool mücadelesini Fransız hakem Clément Turpin yönetiyor. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Jeremy Stinat. VAR görevini Willy Delajod, AVAR görevini ise Eric Wattellier üstlenecek.