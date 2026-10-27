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Fenerbahçe'nin yeni forması ortaya çıktı!

Fenerbahçe Kulübü, 2026-2027 sezonunda giyeceği 4. formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Yeni forma gri renkli tasarımıyla dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'nin yeni forması ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin bu sezon giyeceği 4'üncü forma sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulübün, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği forma, gri ağırlıklı tasarımıyla öne çıktı.

Formanın ön bölümünde kulüp arması, sponsor spor giyim firmasının logosu ve sponsor firmanın adı yer alırken, kollarda da sponsor logoları bulunuyor.

Formanın arka kısmında siyah renkte büyük forma numarası ile oyuncu ismi, sırt bölümünün üst bölümde ise sponsor firma markası yer alıyor.

Fenerbahçe'nin yeni forması ortaya çıktı! - 1

Fenerbahçe'nin yeni forması ortaya çıktı! - 2

#Fenerbahçe #Türkiye Gazetesi #TFF #Türkiye Futbol Federasyonu
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