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Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi sonrası flaş açıklama! "Cezasız kalmamalıdır"

Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray derbisinden sonra yaşanan olaylar hakkında açıklama yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi sonrası flaş açıklama! "Cezasız kalmamalıdır"

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından saha içinde yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kerem Aktürkoğlu'na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan'ın Matteo Guendouzi'ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı'nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez. Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, "derbi gerginliği" denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir. Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır. Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır. Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır." ifadeleri kullanıldı.

#Galatasaray #Türk Futbolu #Fenerbahçe Spor Kulübü #Kerem Aktürkoğlu #Fenerbahçe SK
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