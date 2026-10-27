Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'la yolların ayrılması kararı alındı. Sarı lacivertli kulüpten kararla ilgili resmi açıklama yapıldı.

Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı olaylı derbi sonrası Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Öğle saatlerinde antrenman için Samandıra tesislerine giden ve sarı lacivertli takımı çalıştıran İsmail Kartal, sonrasında futbol direktörü Oğuz Çetin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Kartal, bu görüşmede takımdan ayrılmak istediğini Çetin'e iletti.

Oğuz Çetin, Kartal'ın ayrılık isteğini sarı lacivertli yönetimle ve Aziz Yıldırım'la paylaştıktan sonra başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'la görüşmek üzere Samandıra'ya gitti.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre , Aziz Yıldırım'la görüşen Kartal,mevcut şartlarda devam etmesinin kendisine ve kulübe bir yarar getirmediğini ve kulübün önünü açmak istediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Artık psikolojim kaldırmıyor. Kendimi motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum. Hem benim hem de kulüp için hayırlısının bu olduğunu düşünüyorum."

KARŞILIKLI ANLAŞMAYA VARILDI

İsmail Kartal'ın bu sözleri sonrası Aziz Yıldırım da ayrılık talebini kabul etti ve karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

İsmail Kartal'ın ayrılığıyla ilgili Fenerbahçe kulübünden resmi açıklama yayınlandı:

KAMUOYUNA DUYURU

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz.

Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Kamuoyuna Duyuru https://t.co/OBQus4dmii — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 27, 2026

FENERBAHÇE KARİYERİ

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı tüm kulvarlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan deneyimli teknik adam 1.78 puan ortalaması tutturdu.

Kartal yönetiminde Süper Lig'de 2014-2015 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 25 Ağustos 2014'te oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a penaltılarda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı ve sezonu tek kupayla tamamladı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın yarım sezon çalıştığı 2021-2022 sezonunu da 2. sırada tamamlarken 99 puan topladığı 2023-2024 sezonunu da Galatasaray'ın 3 puan arkasında 2. basamakta bitirdi.