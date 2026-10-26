Fenerbahçe'den zafer üçgeni! İşte İsmail Kartal'ın derbi planı

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı dev derbiye saatler kala İsmail Kartal'ın derbi planı ortaya çıktı. Kartal'ın sarı-kırmızılıları devirmek için Kante, Guendouzi ve Greenwood arasında bir üçgen kuracağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)