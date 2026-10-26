Fenerbahçe'den zafer üçgeni! İşte İsmail Kartal'ın derbi planı
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı dev derbiye saatler kala İsmail Kartal'ın derbi planı ortaya çıktı. Kartal'ın sarı-kırmızılıları devirmek için Kante, Guendouzi ve Greenwood arasında bir üçgen kuracağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Sezonun en önemli maçına çıkmaya hazırlanan F.Bahçe, ezeli rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Bütün önceliğini G.Saray derbisine veren teknik direktör İsmail Kartal, oyun planını da belirledi.
F.Bahçe bu sezon gol yollarında hiç sorun yaşamıyor. Sarı-lacivertlilerin son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarda attığı goller ön plana çıkıyor. Bu sezon sadece G.Antep FK deplasmanında fileleri havalandıramayan F.Bahçe, kalan 7 maçta 22 kez fileleri havalandırarak bu alanda zirveye yerleşti.
LİGDE 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son haftalarda iyi bir performans ortaya koyuyor. Son 4 maçta 10 puan toplayan sarı-lacivertliler kalesini gole kapatmayı başardı. G.Antep FK deplasmanında golsüz berabere kalan F.Bahçe, ardından Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u ise 3-0 mağlup etmeyi başardı ve 14 gol attı.
HIZLI BAŞLIYOR
Süper Lig'in en skorer takımı olan F.Bahçe, maçlara hızlı başlıyor. 22 gol atan sarı-lacivertli takım, maçların ilk yarılarında 13 kez sevinirken, 2. devrelerde ise 9 kez gol attı.
İSMAİL KARTAL'DAN BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında G.Saray'a karşı büyük bir üstünlük kurmayı başardı. Sarılacivertlilerde 4. dönemini geçiren Kartal, ligde G.Saray'a karşı çıktığı 5 maçın 3'ünü kazandı. 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 2014'teki TFF Süper Kupa'da ise 0-0 sona eren maçı penaltılarda 3-2 F.Bahçe kazandı.
F.BAHÇE'DE İKİ KRİTİK EKSİK
Zorlu derbi öncesinde F.Bahçe'de iki önemli eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake derbide takımını yalnız bırakacak. Bu iki futbolcu haricinde takımda eksik bir oyuncu bulunmuyor. Asensio'nun yerine Oğuz Aydın, Ake'nin yerine ise Oppong'un forma giymesi bekleniyor.
DERBİLERDE 19 FARK VAR
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 406 karşılaşmada F.Bahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda sarı- lacivertliler 150 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar da 1'i hükmen olmak üzere 131 defa rakibini mağlup etti. İki takım 125 müsabakada ise yenişemedi. Ligde ise 138 maçta F.Bahçe'nin 53-39 üstünlüğü var. 46 maç berabere bitti.
4 OYUNCU GOL SEVİNCİ YAŞADI
Günümüzde F.Bahçe forması giyen 4 futbolcu bugüne kadar G.Saray'a karşı gol atmayı başardı. Matteo Guendouzi ile Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, 10 Ocak 2026 tarihinde Galatasaray'a karşı 2-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında birer gol sevinci yaşadı. Muriç, Çaykur Rize'de, İrfan Can ise Başakşehir'de forma giydiği dönemde G.Saray'a karşı 1'er gol atmıştı.
İsmail Kartal dev maç öncesi planını belirledi. İşte o plan...
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler oyunu orta saha üzerinden götürmeye çalışacak. Torreira ve Lemina'ya karşı üstünlük kuracağını düşünen sarı-lacivertliler, rakibinin en zayıf yönünü orta sahası olarak belirledi. Başarılı çalıştırıcı burada N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ikilisini oynatacak.
Bu iki futbolcunun önünde ise 10 numaralı pozisyonda Mason Greenwood forma giyecek. İngiliz futbolcuyu derbide kanat yerine orta sahanın önünde oynatmak isteyen İsmail Kartal, rakibini şaşırtacak.
G.Saray'ı kendi evinde zayıf bölgesinden vurmak isteyen F.Bahçe'de Greenwood'un süratiyle savunma arkasına yapacağı koşular da rakip stoperlere oldukça zor anlar yaşatacak. Orta sahada kurulacak olan üçgen ile oyunun kontrolünü almak isteyen F.Bahçe, zafere bu yolla gitmeyi planlıyor.