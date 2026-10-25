Derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana! Tam 20 verinin 12'sinde...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde istatistikler göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar, puan tablosunda sarı-lacivertlilerin önünde olsa da Fenerbahçe'nin ligdeki ilk 8 haftalık periyotta 20 verinin 12'sinde rakibine üstünlük kurarak %50'lik bir fark yakaladığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri