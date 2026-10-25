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Derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana! Tam 20 verinin 12'sinde...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde istatistikler göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar, puan tablosunda sarı-lacivertlilerin önünde olsa da Fenerbahçe'nin ligdeki ilk 8 haftalık periyotta 20 verinin 12'sinde rakibine üstünlük kurarak %50'lik bir fark yakaladığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi:
Derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana! Tam 20 verinin 12'sinde...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının iki büyük adayı Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın RAMS Park'ta kozlarını paylaşmak için sahaya çıkıyor.

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Derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana! Tam 20 verinin 12'sinde...

Her iki ezeli rakip de zorlu 90 dakikadan zaferle ayrılmayı hedeflese de, maç öncesi ortaya çıkan istatistiki veriler oldukça dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana! Tam 20 verinin 12'sinde...

Puan cetvelinde Galatasaray rakibinden puan olarak önde yer almasına rağmen, yeşil sahadaki genel rakamlar Fenerbahçe'den yana.

Derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana! Tam 20 verinin 12'sinde...

Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler, futbol istatistiklerinde öne çıkan 20 ana verinin tam 12'sinde ezeli rakibine üstünlük kurmayı başarmış durumda.

Derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana! Tam 20 verinin 12'sinde...

Galatasaray ise geride kalan haftalarda sadece 8 datada Fenerbahçe'yi geride bırakabildi ve bu durum sarı-lacivertlilerin rakibine %50'lik bir oranla önde olduğunu kanıtladı.

Derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana! Tam 20 verinin 12'sinde...

İlk 8 haftalık periyotta Fenerbahçe; rakibinden daha fazla gol atmayı başardı, kalesinde daha az gol gördü ve maç başına yakaladığı büyük şansları gole çevirmede üstünlük kurdu.

Derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana! Tam 20 verinin 12'sinde...

Aynı zamanda pas kalitesi ve organizasyon becerisi konusunda da sarı-lacivertli ekibin oyuncularının daha maharetli bir görüntü çizdiği veriler arasında yer alıyor.

Derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana! Tam 20 verinin 12'sinde...

Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında en büyük pay sahiplerinden biri olan Vedat Muriç, kaydettiği 7 golle takımın en skorer ismi olarak sırtlamaya devam ediyor.

Derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana! Tam 20 verinin 12'sinde...

Sarı-lacivertli takımda Vedat Muriç'in yanı sıra Mason Greenwood 4 gol atarken; Marco Asensio, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci de ikişer kez fileleri havalandırdı.

Derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana! Tam 20 verinin 12'sinde...

Toplamda 9 farklı futbolcunun gol sevinci yaşadığı Fenerbahçe, RAMS Park'taki dev derbi öncesi istatistiklerde üstünlüğü elinde bulunduruyor.

#Fenerbahçe #Süper Lig #Vedat Muriç #Galatasaray #Rams Park
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