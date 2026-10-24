Fenerbahçe'nin net borcu açıklandı!
Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün mali durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Ağustos 2026 itibarıyla net borcun 164 milyon euro olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda kulübün mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulunulurken, net borç miktarı da kamuoyuyla paylaşıldı.
Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün Ağustos 2026 itibarıyla net borcunun 164 milyon euro olduğunu açıkladı.
Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Divan Kurulu üyeleri katıldı.
Kulübün mali durumunun ele alındığı toplantıda açıklanan borç rakamı, gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.