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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, 26 Ekim Pazartesi günü Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Fenerbahçe #İsmail Kartal #Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri #Galatasaray
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