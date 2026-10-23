CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi için hazırlıklar sürerken, Aston Villa'nın sarı-lacivertlilerin yıldızını yakından takip ettiği ortaya çıktı. Derbide alınabilecek kötü bir sonucun İsmail Kartal'ın geleceğini etkileyebileceği konuşulurken, kritik mücadele bir Fenerbahçeli futbolcunun kariyeri açısından da dönüm noktası olabilir. İngiliz ekibinin, milli yıldızı RAMS Park'ta tribünden izleyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, topladığı 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA BÜYÜK VİRAJ

Lider Galatasaray'ın 19 puanla zirvede yer aldığı yarışta derbinin sonucu, şampiyonluk mücadelesinin seyri açısından büyük önem taşıyor.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

Sarı-lacivertliler, son iki lig maçında Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup ederek moral kazandı.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

DERBİ ÖNCESİ BASKI ARTTI

Ancak Fenerbahçe'nin Avrupa'daki sonuçları, derbi öncesinde yaşanan baskıyı artırdı.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada Aston Villa deplasmanında 6-0'lık ağır bir yenilgi aldı.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ

İngiliz temsilcisi karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından Fenerbahçe, üçüncü haftada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalarak Devler Ligi'nde galibiyet hasretini sürdürdü.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

Bu sonuçların ardından gözler, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki takımın Galatasaray karşısında göstereceği performansa çevrildi.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

DERBİ DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Derbide yaşanabilecek bir puan kaybının İsmail Kartal'ın geleceğini tartışmaya açabileceği konuşulurken, kritik mücadele sarı-lacivertli bir futbolcunun kariyeri açısından da dönüm noktası olabilir.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

AVRUPA'NIN RADARINA GİRDİ

Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken yıldız oyuncunun, Avrupa kulüplerinin radarına girdiği belirtildi.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

ASTON VILLA MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ

Milli futbolcunun, özellikle Aston Villa karşısındaki mücadelesiyle İngiliz ekibinin ilgisini çektiği öne sürüldü.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

OĞUZ AYDIN'IN DURUMU İÇİN BİLGİ ALDILAR

Sabah'ın haberine göre Aston Villa yetkilileri, Fenerbahçe ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Oğuz Aydın'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

ARA TRANSFERDE TEKLİF YAPACAKLAR

İngiliz temsilcisinin, ara transfer döneminde Oğuz Aydın için sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

PLANLARI GARNACHO ETKİLEYECEK

Aston Villa'nın kanat hattında Alejandro Garnacho'nun geleceği de transfer planlarını etkileyebilir.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

DEVRE ARASINDA AYRILABİLİR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea'den kiralık olarak kadroya katılan Arjantinli futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelirken, İngiliz ekibinin bu bölge için alternatif aradığı belirtiliyor.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

ARJANTİNLİ YILDIZIN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu doğrultuda Oğuz Aydın'ın, Garnacho'nun yerine düşünülen isimlerden biri olabileceği değerlendiriliyor.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

TRİBÜNDEN TAKİP EDECEKLER

Aston Villa gözlemcilerinin, bu hafta RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip ederek milli futbolcuyu izlemesi bekleniyor.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

SKOR KATKISINI ARTIRDI

Samsunspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarında attığı gollerle öne çıkan Oğuz, bu sezon sarı-lacivertli formayla skor katkısını artırdı.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

PERFORMANSI

2026-2027 sezonunda tüm kulvarlarda 16 maçta görev alan 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

6 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı 2024 yılında Alanyaspor'dan 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

#İsmail Kartal #Aston Villa #Galatasaray #Rams Park #Fenerbahçe #Oğuz Aydın #Çaykur Rizespor #Alanyaspor #Şampiyonlar Ligi #Trendyol Süper Lig #Slavia Prag
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
İsmail Kartal'dan Osimhen'e özel derbi planı!
Sonraki Haber
İsmail Kartal'dan Osimhen'e özel derbi planı!