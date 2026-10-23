Ada ekibinden Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray derbisinde izleyecekler

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi için hazırlıklar sürerken, Aston Villa'nın sarı-lacivertlilerin yıldızını yakından takip ettiği ortaya çıktı. Derbide alınabilecek kötü bir sonucun İsmail Kartal'ın geleceğini etkileyebileceği konuşulurken, kritik mücadele bir Fenerbahçeli futbolcunun kariyeri açısından da dönüm noktası olabilir. İngiliz ekibinin, milli yıldızı RAMS Park'ta tribünden izleyeceği öğrenildi. İşte detaylar...