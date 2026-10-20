Mason Greenwood: Kazanmamız gerekiyordu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Mason Greenwood açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Mason Greenwood açıklamalarda bulundu.



İŞTE O SÖZLER



"Kişisel olarak düşüncem, iyi bir mücadele ortaya koyduk. İyi savaştık. Çok top kazandık, pozisyonlar ürettik. Kazanmamız gerekiyordu ama futbol bu...

Slavia Prag son dakika girdiği pozisyonu değerlendirdi. Çok şanssız bir sonuç. Bununla baş etmeliyiz, kafamızı kaldırmalıyız ve bir sonraki maça hazırlanmalıyız. Golümü attım, kişisel olarak fena oynamadım. Golümü attım ama takım her şeyden önce gelir. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum maçla ilgili olarak..."