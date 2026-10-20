UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Slavia Prag'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler çekişmeli mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçeli taraftarlar ise 90. dakikada yenen beraberlik golünün ardından teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında son dakikada yediği golle puan kaybı yaşarken, tribünlerden "İsmail Kartal istifa" tezahüratları yükseldi.



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti. Müsabakada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.



Fenerbahçe'nin son dakikada yediği gol sonrası tribünlerden Teknik Direktör İsmail Kartal'a tepki yükseldi. Taraftarlar, "İsmail Kartal istifa" tezahüratları yaptı. Taraftarların tepkisi stat çevresinde de devam etti.