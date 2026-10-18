Fenerbahçe'den Marco Asensio için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Marco Asensio'nun sakatlık durumu ve tedavi süreci hakkında resmi bir açıklama yaptı. Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk, önümüzdeki hafta Marco Asensio'nun ameliyat olacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Aston Villa ve Corendon Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Marco Asensio'nun sakatlık durumu ve tedavi sürecine ilişkin kulüp televizyonundan resmi bir açıklama yaptı.

Oğuz Çetin: Başkanımızın 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.' vurgusu, ilk günden beri hem İsmail Kartal hem oyuncular hem bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte ve takım içerisinde yüksek bir iletişimle perçinlenmekte. Takımın ahengini bozmak ve takımın gidişatını bozmak adına birçok girişim olabiliyor. Özellikle İsmail Kartal ve Asensio hakkında bu tarz şeyler ortaya çıkıyor. Kesinlikle böyle bir durum yoktur. Milli takım arasını fırsat bilerek, Asensio'nun tedavi sürecinde Turan Tovuz takımına karşı Asensio 83 dakika yer aldı. O maçtan sonra dizinde hafif bir şişlik oluştu. O şişliğin ardından, Rize maçına kadar olan süreçte Asensio ile doktorlarımız ilgilendi ve Rizespor maçına çıkmasını sağladılar. Maçın belli bir dakikasında oyundan çıkmasının ardından, diziyle ilgili yine bir tedavi süreci başladı. Dizindeki şişlikten kaynaklı bir soru işareti oluştu fakat birlikte İngiltere'ye gitme kararı aldık. Maçtan bir gün önce, İngiltere'de Asensio ve Kante'nin MR'larını çektirdik. Bu MR'ların sonucunda Asensio'nun Aston Villa maçında oynanamasına karar verdik.

Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk: MR sonucunda diz kapağının arkasında bir kıkırdak lezyonu tespit ettik. Bu kıkırdak lezyonu, bizim değerlendirmelerimize göre cerrahi tedaviyle, ameliyatla düzeltilmesi gereken bir lezyondu. Bunun için tabii yine farklı görüşlere de başvurduk. Hem Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer hem de İspanya'da Marco Asensio'nun uzun yıllardır doktoru olan, daha önceki ameliyatını yapan Dr. Leyes'le istişare ettik. Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler. Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca da hep beraber hem Oğuz hocamıza hem de İsmail hocamıza bu konuda bilgi vererek bu ameliyatı planladık. Marco Asensio, önümüzdeki hafta ameliyat olacak.