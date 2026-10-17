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Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! 3 yıldızla daha arası açık

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile İspanyol futbolcu Marco Asensio arasında yaşandığı öne sürülen krizin büyüdüğü belirtildi. Sarı lacivertlilerde Asensio'nun yanı sıra 3 yıldızın daha İsmail Kartal ile arasının açık olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! 3 yıldızla daha arası açık

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile İspanyol 10 numara Marco Asensio arasında yaşanan krizin boyutunun daha da geniş olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! 3 yıldızla daha arası açık

Takvim'de yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulüpte yaşanan krizin sadece Asensio ile sınırlı olmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! 3 yıldızla daha arası açık

İsmail hocanın İspanyol yıldız Marco Asensio dışında başka yabancı futbolcularla daha problem yaşadığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! 3 yıldızla daha arası açık

Kartal'ın Fenerbahçe orta sahasının etkili isimlerinden Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante ile de iletişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! 3 yıldızla daha arası açık

İsmail Kartal, Aston Villa ile oynanan maçtan sonra Kante ile ilgili yaptığı yorumlarda bu duruma işaret etmişti.

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! 3 yıldızla daha arası açık

Kartal, Fransız orta saha oyuncusu ile ilgili olarak, "Kante bana yüzde 100 hazır olmadığını söyledi.

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! 3 yıldızla daha arası açık

Oynamasının risk olduğunu belirtince ben de oynatmadım" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! 3 yıldızla daha arası açık

Bu açıklamalar sonrası ikili arasında da kara bulutların dolaştığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! 3 yıldızla daha arası açık

İsmail Kartal'ın ayrıca yedek kaldığı için rahatsız olan Romelu Lukaku ile de problem yaşadığı belirtildi.

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