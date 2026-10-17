Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! 3 yıldızla daha arası açık

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile İspanyol futbolcu Marco Asensio arasında yaşandığı öne sürülen krizin büyüdüğü belirtildi. Sarı lacivertlilerde Asensio'nun yanı sıra 3 yıldızın daha İsmail Kartal ile arasının açık olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)