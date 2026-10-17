Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 8. hafta

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri karşılaşmadan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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FENERBAHÇE-CORENDON ALANYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Baran, Ruan, Ui-jo, İbrahim, Arda

FENERBAHÇE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 19.00'da oynanıyor.

FENERBAHÇE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

21. RANDEVU

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 20 kez mücadele etti. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 12 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez kazandı. Taraflar arasındaki 5 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 44 golüne, Akdeniz temsilcisi 21 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maç 2-2 beraberlikle tamamlanırken, Alanya'da kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE SON 9 MAÇI KAYBETMEDİ

İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunurken, son 9 maçta ise sarı-lacivertliler 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Corendon Alanyaspor, son galibiyetini 24 Ekim 2021'de deplasmanda 2-1'lik skorla aldı.

FARKLI SKORLAR

Rekabette en gollü karşılaşma 13 Mart 2022'de Alanya'da oynanırken, sarı-lacivertliler sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. En farklı skoru da 18 Eylül 2022'de Fenerbahçe 5-0'lık skorla aldı. Akdeniz ekibi ise rakibine karşı en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda evinde 3-1 kazanarak elde etti. İki takım 2007-2008 sezonunda ise Türkiye Kupası grup aşamasında rakip olurken, sarı-lacivertliler deplasmanda 10-3'lük farklı galibiyetle sahadan ayrıldı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Ligde son 2 maçında rakip filelere 11 gol gönderen Fenerbahçe, 7 haftada kaydettiği 19 golle ligin en golcü takımı konumunda zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, 6 golle skor yükünü çekerken, İngiliz futbolcu Mason Greenwood da 4 gole imza attı.

LİGDEKİ SON 3 MAÇTA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, bu sezon ligde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağladı. Ederson ligde 6 maçta görev alırken, 4'ünde gol yemedi. Sarı-lacivertliler, 4. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor ve Çaykur Rizespor maçlarında Ederson, rakiplerine gol izni vermedi.

ÇAĞDAŞ ALTAY YÖNETİYOR

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor. Altay'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Samet Çiçek yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi oldu.