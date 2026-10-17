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Fenerbahçe-Alanyaspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 16. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

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Fenerbahçe-Alanyaspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Fenerbahçe'nin sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ettiği maçın 16. dakikasında Levent Mercan, savunmanın müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelmesinin ardından pozisyonda pasın rakipten geldiği anlaşıldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon - 1

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon - 2

Sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltıda Mason Greenwood topun başına geçti. Greenwood'un atışında kaleci Paulo Victor'u geçemedi.

İRFAN CAN'IN GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood'un kaçırdığı penaltı sonrası dönen topu ağlara gönderdi ancak ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle gol iptal oldu.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon - 3

(Görüntüler beinsports'tan alınmıştır)

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