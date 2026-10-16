Asensio kadroda olacak mı? İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Akdeniz ekibini devirerek Aston Villa mağlubiyetini unutturmak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Corendon Alanyaspor maçı 11'ini büyük ölçüde belirlerken, Çaykur Rizespor maçında dizine aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı Aston Villa maçının kadrosuna alınmayan Marco Asensio ile ilgili kararını da verdi. İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)