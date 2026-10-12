Fenerbahçe, Aston Villa maçı hazırlıklarına devam ediyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşma öncesi hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşma öncesi hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıkalmada, "Fenerbahçe'miz, İngiltere temsilcisi Aston Villa ile 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarını bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcularımız, bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.



Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan futbolcularımız ise antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.



Futbol Takımımız, hazırlıklarına 13 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından İngiltere'ye hareket edecek." ifadeleri kullanıldı.