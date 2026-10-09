Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan!

Fenerbahçe transfer haberleri | Ocak ayında kadrosuna orta saha ve kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Brahim Diaz için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin transferdeki rakibi belli oldu.