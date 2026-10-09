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Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan!

Fenerbahçe transfer haberleri | Ocak ayında kadrosuna orta saha ve kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Brahim Diaz için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin transferdeki rakibi belli oldu.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan!

Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna bir orta saha ve bir kanat oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına şimdiden başladı.

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Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan!

Kanat transferinde favori isim; Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz... Ancak sarı-lacivertliler bu transferde yalnız değil...

Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan!

Fotomaç'ın haberine göre, İtalyan devi Juventus'un da Brahim Diaz'a ilgisi var ve oyuncuyu devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan!

İtalyan medyası, dün Diaz haberini manşetlerine taşıdı ve "Juve'nin en büyük rakibi Fenerbahçe" manşetini attı.

Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan!

JUVE'DEN FAZLA ÖNERECEK

Real Madrid'de fazla süre bulamadığı için ayrılmak isteyen Faslı oyuncu için Fenerbahçe yönetimi, kısa süre içinde harekete geçecek.

Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan!

İtalyan basını, Juventus'un da oyuncuyu takip ettiğini ve başka bir kulübe imza atmaması için elini çabuk tutacağını yazdı.

Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan!

Haberde; "Türk takımlarının harcayacak çok parası var. Onun transferi için Juventus'un ödeyebileceğinden çok daha fazla para ödemeye istekli olma ihtimalleri yüksek. Bu durum Juve'yi endişelendiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan!

Fenerbahçe'nin Diaz'a 10 milyon euronun üzerinde maaş teklif edeceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan!

GALATASARAY DA İSTEDİ

Galatasaray yaz transfer döneminde Brahim Diaz'ı transfer etmek istedi ancak sarı-kırmızılılar, hem oyuncuyu hem de Real Madrid'i ikna edemedi. Sarı-kırmızılılar, bunun üzerine Milan'dan Portekizli yıldız Rafael Leao'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan!

REAL MADRİD UZATABİLİR

İspanyol medyası, Real Madrid'in Brahim Diaz'ın 30 Haziran 2027'de bitecek olan sözleşmesini uzatabileceğini ileri sürdü. Haberde; eflatun-beyazlıların Faslı oyuncuyu ucuza bırakmak istemeyeceğinin altı çizildi.

Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan!

BU SEZON SADECE 4 MAÇI VAR

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brahim Diaz'a La Liga'da 3, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 maçta görev verdi. Faslı oyuncu, toplamda 178 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan!

FAS MİLLİ TAKIMI'NA GİTTİ

Diaz, Haziran 2021'de ispanya Milli Takımı'ndan davet aldı ve Litvanya ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan!

Ancak sonrasında İspanya Milli Takımı'nda oynayamadı. Bunu üzerine Fas Milli Takımı'nın davetini kabul etti. Sadece 1 kez hazırlık maçında İspanya forması giydiği için FIFA'nın kuralları gereği Fas'ta oynama şansını yakaladı.

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