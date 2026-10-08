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Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

İngiliz The Guardian gazetesi, dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneğini açıkladı. Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular yer aldı. Peki oluşturulan listede hangi isimler yer aldı? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

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Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Spor medyasının en köklü gazetelerinden İngiliz The Guardian gazetesi, Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıkladı. Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular var. İşte o liste:

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Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Giovanni Baroni – CA Talleres

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Simon Escobar – Velez Sarsfield

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Akol Akon – Sidney FC

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Luca Weinhandl – Sturm Graz

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Xander Dierckx – Kraliyet Anvers

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Joshua Nga Kana – Anderlecht

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Matej Deket – Borac Banja Luka

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Eduardo Conceicao – Palmeiras

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Iago Machado – Corinthias

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Eduardo Pape – Cruzeiro

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Van Parker – Salt Lake

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Zhao Songyuan – Tsinghua Üniversitesi Lisesi

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Shuai Weihao – Chengdu Rongcheng

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Samuel Martinez – Atletico Nacional

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Hubert Yao Kouassi – Nordsjælland

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Matous Srb – Bayern Münih

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Mikkel Bro Hansen – PSV Eindhoven

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Marvin Nasnas – FC Kopenhag

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Edwin Quintero – Independiente del Valle

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

İsa Batola – Troyes

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

David Boly – Paris Saint-Germain

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Adil Hamdani – Lyon

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

Believe Munongo – Metz