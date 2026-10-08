Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi isimler var?

İngiliz The Guardian gazetesi, dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneğini açıkladı. Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular yer aldı. Peki oluşturulan listede hangi isimler yer aldı? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)