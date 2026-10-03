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Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Lige verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Turan Tovuz-Fenerbahçe hazırlık karşılaşmasının yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler Turan Tovuz-Fenerbahçe maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Fenerbahçe'nin Azerbaycan'daki hazırlık maçının bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

TURAN TOVUZ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanacak Turan Tovuz - Fenerbahçe karşılaşması, 3 Ekim 2026 Cumartesi, Türkiye saati ile 19.00'da (Azerbaycan saati ile 20.00), TV100'den canlı olarak yayınlanacak.

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#Azerbaycan #Turan Tovuz #FB Spor Haberi
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