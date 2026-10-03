Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Lige verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Turan Tovuz-Fenerbahçe hazırlık karşılaşmasının yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)