Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Lige verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Turan Tovuz-Fenerbahçe hazırlık karşılaşmasının yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler Turan Tovuz-Fenerbahçe maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Fenerbahçe'nin Azerbaycan'daki hazırlık maçının bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
TURAN TOVUZ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanacak Turan Tovuz - Fenerbahçe karşılaşması, 3 Ekim 2026 Cumartesi, Türkiye saati ile 19.00'da (Azerbaycan saati ile 20.00), TV100'den canlı olarak yayınlanacak.
ASpor CANLI YAYIN
#Azerbaycan #Turan Tovuz #FB Spor Haberi