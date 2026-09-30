Fırtına'dan transferde tam isabet! Geride kalan maçlarda...

Trabzonspor’un yeni transferleri ligin geride kalan ilk 6 haftasında fırtına gibi esti. Bordo-mavililerin yeni yıldızı skora yaptıkları katkılarla fark yarattı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftalık bölümünde 13 gol atan Trabzonspor'da yeni transferler, skor tabelasını 10 kez takımları lehine değiştirdi. Bordomavili takımda Mısırlı yıldız Muhammed Salah, ilk 6 haftada 7 golle en golcü oyuncu oldu. Ligde gol krallığı yarışında Amed Sportif'in forveti Gift Orban ile ilk sırada yer alan Salah, takımında en fazla gol katkısı sağlayan isim olarak öne çıktı.

Muhammed Salah'ın ardından yeni transferlerden Noah Saviolo 2 gol, Franculino Dju ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı. 3 yeni transfer skor katkısı yaparak öne çıktı. Ayrıca yeni transferler, Trabzonspor'un gollerinin yüzde 77'sini kaydetti. Bordo-mavili takımın kadrosuna bu sezon kattığı oyuncular 6 maçın 5'inde gol atarken Karadeniz devi 10 puan kazandı.



YENİ GELEN İSİMLERDEN 4 GOL PASI

Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavililerde bu sezon kadroya katılan yeni transferler attıkları goller kadar asistleriyle de öne çıktı. Takımın 7 golle en skorer ismi olan Muhammed Salah, 2 kez de asist yaparak bu alanda da ilk sırada geldi. Ayrıca bir diğer yeni transferlerden Metehan Mimaroğlu ve Aral Şimşir de birer kez asist yaptı.