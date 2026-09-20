Matteo Guendozi: Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Matteo Guendozi açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Matteo Guendouzi açıklamalarda bulundu.

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"Bana göre çok önemli bir maçtı. Güçlü bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Son dönemde aldığımız sonuçlar memnun etmedi. Atabildiğimiz kadar gol atmak istedik. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Milli aradan sonra aynı şekilde devam etmek niyetindeyiz."