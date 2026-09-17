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Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi

Fenerbahçe'de ocak transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin adı sık sık Galatasaray ile de anılan Senegalli yıldız için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi

Mevcut kadrosundaki eksikler doğrultusunda transfer çalışmaları için düğmeye erken basan Fenerbahçe'de Lamine Camara'nın adı öne çıkıyor.

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Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi

Fotomaç'ın haberine göre, 22 yaşındaki Senegalli orta sahanın transfer listesinde olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi

Yaz transfer döneminde birçok takım tarafından istenen ancak Monaco'da kalan Camara'nın da ocak ayında ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi

Fenerbahçe de genç futbolcuyu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi

KONTRATI 2029'DA BİTİYOR

Monaco ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Lamine Camara'nın piyasa değeri 40 milyon euro olarak gözüküyor. Genç futbolcuyu yaz transfer döneminden bu yana birçok İngiliz kulübü takip ediyor.

Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi

Monaco ile bu sezon şimdiye kadar 6 resmi maça çıkan Senegalli oyuncu, 540 dakika sahada kalırken 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Fransız basınında çıkan haberlerde; Lamine Camara'nın ocak ayında gelecek teklifleri değerlendireceği savunuldu.

Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi

G.SARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemde olan Lamine Camara, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın listesindeydi.

Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi

22 yaşındaki Senegalli orta sahanın ismi Galatasaray ile geçiyordu.

Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi

Camara'yı ayrıca İngiltere'den Nottingham Forest, Brighton ve Crystal Palace takımları da takip ediyor.

Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi

8 VE 10 NUMARA

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lamine Camara orta sahada 8 ve 10 numarada oynayabiliyor.

Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi

Zaman zaman 6 numaraya da geçen Senegalli yıldız; dinamik ve hızlı futboluyla öne çıkıyor.

Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi

Her iki ayağını da kullanabilen 22 yaşındaki orta saha, 2024'ten beri Monaco'da forma giyiyor.

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