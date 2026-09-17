Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi
Fenerbahçe'de ocak transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin adı sık sık Galatasaray ile de anılan Senegalli yıldız için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Mevcut kadrosundaki eksikler doğrultusunda transfer çalışmaları için düğmeye erken basan Fenerbahçe'de Lamine Camara'nın adı öne çıkıyor.
Fotomaç'ın haberine göre, 22 yaşındaki Senegalli orta sahanın transfer listesinde olduğu kaydedildi.
Yaz transfer döneminde birçok takım tarafından istenen ancak Monaco'da kalan Camara'nın da ocak ayında ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
Fenerbahçe de genç futbolcuyu yakından takip ediyor.
KONTRATI 2029'DA BİTİYOR
Monaco ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Lamine Camara'nın piyasa değeri 40 milyon euro olarak gözüküyor. Genç futbolcuyu yaz transfer döneminden bu yana birçok İngiliz kulübü takip ediyor.
Monaco ile bu sezon şimdiye kadar 6 resmi maça çıkan Senegalli oyuncu, 540 dakika sahada kalırken 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Fransız basınında çıkan haberlerde; Lamine Camara'nın ocak ayında gelecek teklifleri değerlendireceği savunuldu.
G.SARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemde olan Lamine Camara, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın listesindeydi.
22 yaşındaki Senegalli orta sahanın ismi Galatasaray ile geçiyordu.
Camara'yı ayrıca İngiltere'den Nottingham Forest, Brighton ve Crystal Palace takımları da takip ediyor.
8 VE 10 NUMARA
Fenerbahçe'nin gündemindeki Lamine Camara orta sahada 8 ve 10 numarada oynayabiliyor.
Zaman zaman 6 numaraya da geçen Senegalli yıldız; dinamik ve hızlı futboluyla öne çıkıyor.
Her iki ayağını da kullanabilen 22 yaşındaki orta saha, 2024'ten beri Monaco'da forma giyiyor.
U23'E DE UYGUN
Süper Lig'de uygulanan 10+4 yabancı kuralını göz önünde bulunduran Fenerbahçe için Lamine Camara öne çıkıyor.
+4'lük 23 yaş altı kontenjanında yer alabilen 22 yaşındaki Senegalli yıldız bu açıdan da önem kazanıyor.