Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi

Fenerbahçe'de ocak transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin adı sık sık Galatasaray ile de anılan Senegalli yıldız için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)