Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından sarı lacivertlilerde Nathan Ake açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerde Nathan Ake açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Defansif olarak daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz ama topa sahipken daha hızlı olabilirdik. Daha fazla fırsat yaratabilirdik. İkinci yarıda şanslar bulduk ama golle değerlendiremedik. Süre geçtikte de rakip özgüven kazandı."

"İkinci yarıyla ilgili konuşursak, baskıda daha iyiydik. İkinci yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim ama fırsatları değerlendiremeyince sonuç istemediğimiz gibi oldu. Diğer oynayacağımız maçta çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum."