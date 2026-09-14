Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadı'nda oynanan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski, Halil.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Kerem, Lukaku.

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

F.BAHÇE LİGDE 6 PUAN TOPLADI!

Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı. Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

LİGDE 15. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 12'ye 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 38 golüne, Gaziantep temsilcisi 14 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarında Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanırken, deplasmanda 4-0'lık skorla galibiyete uzandı.

GAZİANTEP KAFİLESİNDE HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriç

Sarı-lacivertlilerde bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio ve sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, kafilede yer almadı.