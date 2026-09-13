Transferi iptal olmuştu! İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin yıldızında ısrarcı
Sağlık kontrolünde ortaya çıkan tendon sorunu nedeniyle transferi son anda iptal olan Jayden Oosterwolde için Roma defteri kapanmadı. İtalyan ekibi, Hollandalı savunmacının iyileşme sürecini yakından takip ederek ocak ayında yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'nin yaz transfer döneminde Roma'ya transferi son anda gerçekleşmemişti.
İtalyan temsilcisi, 24 yaşındaki savunmacıyı sağlık kontrolleri için başkente getirdi ve taraftarlarla ilk buluşma da gerçekleşti.