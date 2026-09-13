Transferi iptal olmuştu! İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin yıldızında ısrarcı

Sağlık kontrolünde ortaya çıkan tendon sorunu nedeniyle transferi son anda iptal olan Jayden Oosterwolde için Roma defteri kapanmadı. İtalyan ekibi, Hollandalı savunmacının iyileşme sürecini yakından takip ederek ocak ayında yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)