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Transferi iptal olmuştu! İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin yıldızında ısrarcı

Sağlık kontrolünde ortaya çıkan tendon sorunu nedeniyle transferi son anda iptal olan Jayden Oosterwolde için Roma defteri kapanmadı. İtalyan ekibi, Hollandalı savunmacının iyileşme sürecini yakından takip ederek ocak ayında yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Transferi iptal olmuştu! İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin yıldızında ısrarcı

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'nin yaz transfer döneminde Roma'ya transferi son anda gerçekleşmemişti.

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Transferi iptal olmuştu! İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin yıldızında ısrarcı

İtalyan temsilcisi, 24 yaşındaki savunmacıyı sağlık kontrolleri için başkente getirdi ve taraftarlarla ilk buluşma da gerçekleşti.

Transferi iptal olmuştu! İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin yıldızında ısrarcı

Ancak detaylı kontrollerde yalnızca arka adale sakatlığı değil, tendonla ilgili daha ciddi bir problem tespit edildi.

Transferi iptal olmuştu! İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin yıldızında ısrarcı

Bunun üzerine Roma yönetimi transferi durdurma kararı aldı ve anlaşma rafa kaldırıldı.

Transferi iptal olmuştu! İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin yıldızında ısrarcı

Buna rağmen sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcudan tamamen vazgeçmediği belirtildi.

Transferi iptal olmuştu! İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin yıldızında ısrarcı

Oosterwolde, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile karşılaştığı mücadeleyi tribünden takip etti.

Transferi iptal olmuştu! İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin yıldızında ısrarcı

Karşılaşma öncesinde İtalyan basınına konuşan savunmacı, "Önümüzdeki aylarda Roma'ya dönmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Transferi iptal olmuştu! İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin yıldızında ısrarcı

Bu açıklama, ocak ayında yeniden başlayabilecek transfer görüşmelerini güçlendiren bir mesaj olarak yorumlandı.

Transferi iptal olmuştu! İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin yıldızında ısrarcı

Roma cephesi ise oyuncunun Finlandiya'da geçirdiği operasyon sonrası rehabilitasyon sürecini yakından izliyor.

Transferi iptal olmuştu! İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin yıldızında ısrarcı

Tedavi nedeniyle Oosterwolde'nin yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Transferi iptal olmuştu! İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin yıldızında ısrarcı

Sportmediaset'in haberine göre, iyileşme sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi halinde sportif direktör D'Amico'nun yeniden Fenerbahçe ile temasa geçeceği aktarıldı.

Transferi iptal olmuştu! İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin yıldızında ısrarcı

Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin de çok yönlü yapısı nedeniyle Hollandalı savunmacıyı kadrosunda görmeyi istediği ifade edildi.

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