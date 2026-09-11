Spor yazarları Fenerbahçe-Roma maçını değerlendirdi! "Fenerbahçe savunma yapmaz rakibe yaptırır!"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda İtalyan ekibi Roma'yı ağırladı. Karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ne puanla başlamış oldu. Spor yazarları mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
EMRE BOL: HOŞ GELDİK
Bütün planı beklemeye, savunmaya, geçiş oyunu oymamaya kurarsan, sen Şampiyonlar Ligi takımı olamazsın. Seviye gerçekten çok farklı! Oynamaya, oynamaya unutmuşuz bazı şeyleri! Şampiyonlar Liginde evinde oynadığın karşılaşmalar pek kıymetli.
Sadece Greenwood ile ne maç kazanabilirsin ne üst tura çıkabilirsin. Savun, savun, at ön tarafa! Bunu kaç dakika yapacaksın? Böylesi takım boyunu uzatarak acaba nasıl bir plan hazırladı İsmail Kartal? At Vedat'a at Greenwood'a! Eee nereye kadar? 18 yıl sonra katıldığın Şampiyonlar Liginde bunu mu göreceğiz?