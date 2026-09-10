Fenerbahçe'den açıklama! İsmail Kartal’a şişe atan şahıs tespit edildi
Fenerbahçe’nin Roma maçında İsmail Kartal’a su şişesi atan şahıs tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüp, şahsın ifadesinin alındığını ve 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadığı karşılaşmada teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik gerçekleştirilen çirkin eylemle ilgili yeni gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüp, maç sırasında Kartal'ın kafasına su şişesi atan şahsın tespit edildiğini ve hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.
İFADE VERDİ, SEYİRDEN MEN EDİLDİ
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şahsın kimliğinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlendiği ve ifadesinin alındığı belirtildi.
Kulüp, söz konusu kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulandığını duyurdu. İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Kamuoyuna Bilgilendirme
Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır.
Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Öte yandan İsmail Kartal, Roma maçının ardından düzenlenen basın toplantısında soru almayarak istifa ettiğini açıklamıştı. Maç çıkışında konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise "İsmail Kartal görevinin başındadır" ifadelerini kullanmıştı.