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Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Rodrigo Becao...

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun kiralık olarak Rodina Moskova'ya kiralandığını açıkladı.

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Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Rodrigo Becao...

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe'de bir ayrılık daha açıklandı.

Sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao'nun kiralık olarak Rodina Moskova'ya kiralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Rodrigo Becao... - 1

#Fenerbahçe #Rodrigo Becao
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