Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Rodrigo Becao...
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun kiralık olarak Rodina Moskova'ya kiralandığını açıkladı.
Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe'de bir ayrılık daha açıklandı.
Sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao'nun kiralık olarak Rodina Moskova'ya kiralandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.