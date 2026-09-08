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FENERBAHÇE HABERİ: UEFA Şampiyonlar Ligi hesabından Marco Asensio paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi X hesabı, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio hakkında bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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FENERBAHÇE HABERİ: UEFA Şampiyonlar Ligi hesabından Marco Asensio paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi X hesabı, Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'yu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşımda, İspanyol futbolcunun Real Madrid formasıyla Inter'e attığı şık golün görüntülerine yer verilirken, paylaşımın üzerine "Asensio Art" ifadesi yazıldı.

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#Real Madrid #Inter #UEFA Champions League #FB Spor Haberi
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