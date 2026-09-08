FENERBAHÇE HABERİ: UEFA Şampiyonlar Ligi hesabından Marco Asensio paylaşımı!
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi X hesabı, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio hakkında bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi X hesabı, Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'yu sosyal medya hesabından paylaştı.
Yapılan paylaşımda, İspanyol futbolcunun Real Madrid formasıyla Inter'e attığı şık golün görüntülerine yer verilirken, paylaşımın üzerine "Asensio Art" ifadesi yazıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Asensio art 🎨#UCL pic.twitter.com/qv3GVa7ZGL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2026
#Real Madrid #Inter #UEFA Champions League #FB Spor Haberi