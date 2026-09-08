FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan olay transfer itirafı! Yakın çevresine anlattı
Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisinde alınan sonuç nedeniyle yoğun şekilde eleştirilen teknik direktör İsmail Kartal'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Yaz transfer dönemindeki hamleler hakkında yakın çevresine konuşan deneyimli çalıştırıcı, gündem yaratacak bir itirafta bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler dev derbiden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı ve taraftarı önünde beklemediği bir sonuç aldı.
Böylelikle Kanarya ligde 4 hafta sonunda 2. yenilgisini yaşamış oldu.
Öte yandan sarı lacivertlilerde, Beşiktaş müsabakasının ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı kariyerindeki ilk mağlubiyeti alan İsmail Kartal, eleştiri oklarının hedefinden kaçamadı.
Sezonun ilk derbisinde Kadıköy'de şoku yaşayan sarı lacivertliler, faturayı tecrübeli teknik adama kesti.
Kartal'ın Beşiktaş karşısında sahaya sürdüğü ilk 11 de sonrasında yaptığı değişiklikler de tepki çekti.
Kaptan Milan Skriniar'ın maç sonu "Bu şekilde devam edemeyiz. Fazla açık oynuyoruz. Her şeyi değiştirmemiz ve daha iyi yapmamız lazım." açıklaması da bir özeleştiriden ziyade Kartal'a mesaj olarak değerlendirildi.