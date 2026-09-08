FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan olay transfer itirafı! Yakın çevresine anlattı

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisinde alınan sonuç nedeniyle yoğun şekilde eleştirilen teknik direktör İsmail Kartal'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Yaz transfer dönemindeki hamleler hakkında yakın çevresine konuşan deneyimli çalıştırıcı, gündem yaratacak bir itirafta bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)