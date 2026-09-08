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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan olay transfer itirafı! Yakın çevresine anlattı

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisinde alınan sonuç nedeniyle yoğun şekilde eleştirilen teknik direktör İsmail Kartal'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Yaz transfer dönemindeki hamleler hakkında yakın çevresine konuşan deneyimli çalıştırıcı, gündem yaratacak bir itirafta bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan olay transfer itirafı! Yakın çevresine anlattı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan olay transfer itirafı! Yakın çevresine anlattı

Sarı lacivertliler dev derbiden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı ve taraftarı önünde beklemediği bir sonuç aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan olay transfer itirafı! Yakın çevresine anlattı

Böylelikle Kanarya ligde 4 hafta sonunda 2. yenilgisini yaşamış oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan olay transfer itirafı! Yakın çevresine anlattı

Öte yandan sarı lacivertlilerde, Beşiktaş müsabakasının ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan olay transfer itirafı! Yakın çevresine anlattı

Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı kariyerindeki ilk mağlubiyeti alan İsmail Kartal, eleştiri oklarının hedefinden kaçamadı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan olay transfer itirafı! Yakın çevresine anlattı

Sezonun ilk derbisinde Kadıköy'de şoku yaşayan sarı lacivertliler, faturayı tecrübeli teknik adama kesti.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan olay transfer itirafı! Yakın çevresine anlattı

Kartal'ın Beşiktaş karşısında sahaya sürdüğü ilk 11 de sonrasında yaptığı değişiklikler de tepki çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan olay transfer itirafı! Yakın çevresine anlattı

Kaptan Milan Skriniar'ın maç sonu "Bu şekilde devam edemeyiz. Fazla açık oynuyoruz. Her şeyi değiştirmemiz ve daha iyi yapmamız lazım." açıklaması da bir özeleştiriden ziyade Kartal'a mesaj olarak değerlendirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan olay transfer itirafı! Yakın çevresine anlattı

İsmail Kartal'ın Samsun'da 10 numarada kullandığı Mason Greenwood'u derbide kanada çekmesi, İrfan Can Kahveci'nin yerine aldığı Kerem Aktürkoğlu'nu kanat yerine göbekte kullanarak, orta sahayı tamamen Beşiktaş'a teslim etmesi en kritik hatalar olarak ön plana çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan olay transfer itirafı! Yakın çevresine anlattı

Fenerbahçe'nin fiziksel anlamda Beşiktaş'tan geri kalması, özellikle hücum organizasyonlarında alternatif üretememesi, bloklar arasındaki kopukluk gibi gerekçelerle mağlubiyet tamamen hocaya yazıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan olay transfer itirafı! Yakın çevresine anlattı

Devler Ligi'nde Roma karşısında alınacak muhtemel bir yenilgi sonrasında İsmail Kartal topun ağzına gelecek.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan olay transfer itirafı! Yakın çevresine anlattı

ANDERSON TALISCA'YI ARIYORUM

Yeni Asır'ın haberine göre, İsmail Kartal'ın yakın çevresine "Talisca'nın ayrılmasını ben istemedim. Onu arıyorum." dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan olay transfer itirafı! Yakın çevresine anlattı

Kartal'ın, Talisca için Semedo'yu gözden çıkardığı ancak yönetimin tercihini sambacıdan yana kullandığı öne sürüldü.

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